Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.???????

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu yerlerde mevcut kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden, eğimli ve kalın kar örtüsü olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya