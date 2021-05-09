Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki bazı iller için sağanak uyarısı
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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki bazı iller için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki bazı iller için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in bazı illerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in bazı illerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatleri itibarıyla ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani, sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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