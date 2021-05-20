Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yarın kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yarın kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) bölgeleri ile Aydın, Antalya, Isparta, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 kilometre/saat), Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında ise güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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