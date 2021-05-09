Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in kuzeyi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in kuzeyi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in kuzeyi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in kuzeyi ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in kuzeyi ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda, yarın sabah saatlerinde ise diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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