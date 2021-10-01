Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Açıldı

VAN (Habermetre) - Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 11'nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Van Expo Kongre ve Fuar Merkezinde Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan, Irak ve Gürcistan'dan da firmaların standının bulunduğu fuarın açılışı törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine Vali Mehmet Emin Bilmez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ak Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin pandemi döneminde rakip ülkelere oranla turizm alanında daha az daralma ile çıktığını belirterek, "Güçlü sağlık altyapımızın yanı sıra başlattığımızın Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ve gerçekleştirdiğimiz dinamik uluslararası tanıtım faaliyetleriyle Türkiye, turizm sektörü ziyaretçi sayısı bakımından dünya ortalamasına ve rakip ülkelere kıyasla daha az bir daralmayla bu zor dönemi atlattı. Pandemi döneminde dahi 2020 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 16 milyon olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk 8 ayında bu rakam 15 milyonu aştı. Yıl sonuna kadar çok daha iyi rakamlara ulaşacağız. Tüm dünyada ve ülkemizde aşılanmanın hızlanması ve yaygınlaşmasıyla, hükümet olarak turizm çalışanlarına erken aşılama imkanı da sağlayarak, 2021 yılının son çeyreği itibariyle uluslararası etkinliklerin ve fuarların yeniden düzenlenmeye başlayacağını öngörmüştük. " Dedi.

Bölgenin önemli turizm ve seyahat etkinliğinde, sektör paydaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Destek verdiğimiz Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı yeni destinasyonlar olarak özel önem verdiğimiz Doğu ve Güneydoğu bölgesinin tanıtımının yanı sıra başta komşularımız olmak üzere Asya ve Orta Doğu pazarına açılmak isteyen turizm paydaşlarımız için önemli buluşma noktalarından biridir. Fuar süresince başta komşularımız İran, Irak, Gürcistan ve can Azerbaycan olmak üzere buralardan beklediğimiz ziyaretçiler bizleri fazlasıyla memnun etti ve bölgede turizm sektörünün geleceği için umut verdi. Pandeminin tüm dünyada turizm trendlerini derinden etkilediğini, değiştirdiğini biliyoruz. Bu değişimi ve tercihleri yakından izliyoruz. 2019 yılında kuruluşunu tamamladığımız ve kurulduğu günden bu yana aktif olarak ülkemizin uluslararası alanda tanıtımı için görev yapan Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı gerek destinasyonlarımızın pazarlanmasında, gerek ülkemizin güçlü iletişim ve marka stratejisinin oluşturulmasında ve gerekse illerimizde ürün geliştirmesinde önemli bir rol üstleniyor. "

Bakan Yardımcısı Yavuz, deniz, kum, güneş turizmi dışında yayla turizmi, inanç turizmi, ekoturizm, helal turizm, gastronomi, bisiklet, sağlık turizmi, kırsal turizm gibi pek çok farklı alanda yeni turizm çeşidi rotalarının geliştirildiğini aktardı. Her ilin, her destinasyonun, beş duyu organına göre potansiyel ziyaretçilere uluslararası alanda anlatılıp tanıtıldığını aktaran Bakan Yardımcısı Yavuz, şöyle konuştu: "Bu anlamda kurmuş olduğumuz Doğu Türkiye Dijital Platformu önemli çalışmalarımızdan bir tanesi. Bakanlık ve Türkiye Gençlik Turizm Geliştirme Ajansı olarak ulusal ve uluslararası alanda illerimizin daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla İl Tanıtım ve Geliştirme Programını hayata geçirdik. Van'da bu çalışmaların içerisinde yerini aldı. 36 ilde şu anda çalışma başladı. Ne mutlu ki Van'da 36 altı ilimiz arasında. Bölgemizin ve Van'ımızın sahip olduğu doğal, kültürel ve binlerce yıllar öncesine dayanan tarihi zenginliklerini tüm dünyaya ve tüm insanlığa tanıtmamız gerekiyor. Bunun için sürdürülebilir bir iş modeli kuruldu. Burada valiliğimizle birlikte tüm paydaşlar bu platformun içerisinde. Bakanlık olarak buradaki faaliyetlerimizi derinleştireceğiz, geliştireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hedefimiz belli. İstihdama, ekonomik büyümeye, sosyal kalkınmaya katkısı ile ülkemizin gelişmesinde önemli rolü olan turizm sektörümüzü, nihayetinde ekonomimizi güçlendirmek en büyük amacımızdır. Bu hedefe el birliğiyle adım adım yürüyoruz. Ülkemizin ve milletimizin kalkınmasında kendi sektörümüzle büyük katkı yapacağımıza inancımız tam. Bugüne kadar olduğu gibi pandemi sonrasında da yine en büyük atılımları yapacağımızı düşünüyoruz. "

Vali Mehmet Emin Bilmez ise fuara, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Irak'tan ve Türkiye'nin değişik illerinden firmaların katıldığını ifade etti.

Pandemi olmaması halinde Türkiye'de en çok fuar düzenlenen illerden birinin Van olacağını kaydeden Vali Bilmez, "Valilik ve belediye olarak artık kent merkezinde böyle çadırlarda yöresel ürünler ve başka ihtiyaçlara yönelik fuarlara müsaade etmiyoruz. Onun için bu fuar merkezimize hepimizin sahip çıkması ve çok fonksiyonel olarak kullanmamız gerekiyor. Kültür Bakan Yardımcımız bugün çok yoğun bir programı olmasına rağmen sadece bu fuar için Van'a geldi. Onun için şükranlarımızı sunuyoruz. Kültür ve turizmle ilgili tüm sorunlarımızın çözüleceğinden eminiz. Vaka sayısı itibariyle en iyilerden biriyiz. Ama aşı oranımız maalesef Türkiye'de istediğimiz düzeyde değil. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum. " ifadelerini kullandı. AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da Van'ın bir turizm cenneti olduğunu belirterek, "20 yılı aşkın bir süredir burada uluslararası düzeyde fuarcılık yapılıyor. Hem ulusal hem de uluslararası bazda çok güzel ve çok başarılı organizeler yapılıyor. İranlı kardeşlerime ve acente sahiplerine, kapılarımızın açılması vesilesiyle çokça misafir ağırlamak istediğimizi, İranlı misafirlerimize hasret kaldığımız ifade edeyim. Biz misafirperver bir kentiz. " dedi. AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da Van'ın birçok medeniyete başkentlik yaptığını anlatarak, "Biz bu turizmi yeteri kadar kasalarda akçeye dönüştürememiştik. Turizmde bugün altıncı bölge olarak devam ediyoruz. Van turizmde daha önemli yerleri hak ediyor. " şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a günü anısına plaket takdim etti.

Daha sonra fuarın açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi.

3 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek fuarın açılış törenine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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