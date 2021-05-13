Doğu Anadolu "tam kapanma" sürecinde Ramazan Bayramı'na sessiz girdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'daki sessizlik, Ramazan Bayramı'nda da sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'daki sessizlik, Ramazan Bayramı'nda da sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın ikinci haftasında da bölgede tedbirlere uyulduğu gözlendi.

Erzurum'da, Cumhuriyet, Menderes, Yoncalık caddeleri ile Atatürk Üniversitesi Meydanı'nın yanı sıra Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi gibi tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu.

Hem yaya devriyesi hem de kentin farklı yerlerinde oluşturulan kontrol noktalarındaki polis ekipleri, araçları durdurarak denetimlerini sürdürüyor.

Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de de vatandaşların kısıtlama tedbirlerine uyduğu görüldü.

Bu illerde dışarı çıkanların belgelerini kontrol eden ekipler, kuralları ihlal edenlere ceza uyguladı.

Ülke genelinde 29 Nisan'da başlayan tam kapanma uygulaması, 17 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya