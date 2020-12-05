Son dakika haber... Doğu Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Son dakika haber... Doğu Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

05.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:54

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde büyük oranda uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklar ve tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda denetim yaptı.

Son dakika haber... Doğu Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika haber... Doğu Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika haber... Doğu Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika haber... Doğu Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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