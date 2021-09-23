Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak, kuzey ve batı kesimlerde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde 2000 metre rakım ve üzerindeki alanlarda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette, güneydoğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde ve 50 ila 80 kilometre arasında değişen hızla esecek.

Yetkililer, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde fırtına beklendiğinden ağaç, direk devrilmeleri ve çatı uçmalarına, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gece hafif zirai don hadisesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Tunceli'de 25, Ağrı'da 24, Kars ve Erzincan'da 22, Erzurum'da 20 ve Ardahan'da 17 derece olması öngörülüyor.