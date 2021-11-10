Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde Kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur beklenen bölgenin kuzeydoğusunda ise kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklığın gün içerisinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da sıfırın altında 3, Erzurum'da 0, Ağrı'da 1, Iğdır'da 2, Erzincan'da 4 ve Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 15, Tunceli'de 14, Ağrı'da 10, Erzincan ile Kars'ta 9, Erzurum'da 7 ve Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

Öte yandan Ardahan'da soğuk hava nedeniyle araç camları ile ağaç yaprakları kırağı tuttu.