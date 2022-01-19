Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli kar yağışı uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli kar yağışı uyarısı
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam eden kar yağışlarının zaman zaman etkisini artırarak Ağrı, Kars ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (10-20 cm ek kar örtüsü) olması öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışının, Erzurum ve Kars çevrelerinde gece, Ağrı çevresinde ise yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar yağışının meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri

Doğu Anadolu, Erzurum, Ağrı, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title