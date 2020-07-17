Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda bugün yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda bugün yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların özellikle Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kaynak: AA