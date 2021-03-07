Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı yarın akşam saatlerine kadar Ağrı ve Kars ile Erzurum'un güney ve doğusunda kuvvetli olacak.

Yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım