Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için kar yağışı uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için kar yağışı uyarısı

07.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:32
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı yarın akşam saatlerine kadar Ağrı ve Kars ile Erzurum'un güney ve doğusunda kuvvetli olacak.

Yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan İbrahim Selim Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için kar yağışı uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:32:25. #1.16#
title