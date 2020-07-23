Doğu Anadolu'nun hayvancılık merkezinde Kovid-19 ve dolandırıcılığa geçit yok
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Doğu Anadolu'nun hayvancılık merkezinde Kovid-19 ve dolandırıcılığa geçit yok

Türkiye'de hayvancılığın yaygın yapıldığı şehirlerden Erzurum'da, besici ve alıcıların Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile dolandırıcılığa karşı korunması amacıyla tüm tedbirler alındı.

Doğu Anadolu'nun hayvancılık merkezinde Kovid-19 ve dolandırıcılığa geçit yok
23.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:30

Türkiye'de hayvancılığın yaygın yapıldığı şehirlerden Erzurum'da, besici ve alıcıların Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile dolandırıcılığa karşı korunması amacıyla tüm tedbirler alındı.

Yaklaşık 2 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ile ülkenin önde gelen merkezlerinden Erzurum'daki hayvan pazarlarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Vatandaşların, bayram öncesinde Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sağlıklı ve güvenilir kurbanlık alabilmesi amacıyla Erzurum-Ağrı kara yolu üzerindeki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı ile Aziziye ilçesindeki Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler ile kurbanlık almak isteyenlerin maskesiz pazar yerine girmelerine izin verilmediği kentte, bu alanlarda hijyenin sağlanması için sürekli dezenfekte işlemi yürütülüyor.

Vatandaşlara maske dağıtarak sosyal mesafeye uymaları için sürekli olarak uyarılar yapan yetkililer, alım ve satım sırasında tokalaşmanın yasaklanmasıyla sopaların iki ucu tutularak pazarlık yapılmasına müsade ediyor.

Jandarma ve emniyet dolandırıcılık olaylarına karşı nöbette

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de pazarlar içerisinde sürekli olarak devriye görevlerini yerine getiriyor.

Kurbanlık hayvan alım satımının yapıldığı pazar yerlerinde vatandaş ve satıcılara dolandırıcılık konusunda bilgilendirici broşür dağıtan ekipler, sahte para, tırnakçılık, sahte döviz, karşılıksız çek ve senet ile yankesicilik konularında uyarıyor.

Ekipler ayrıca sahte paranın nasıl tespit edileceği konusunda bilgilendirme yapıyor.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı Müdürü Ümit Akpunar, AA muhabirine, pazarın iki ana giriş kapısı olduğunu ve tedbir dolayısıyla bunlardan birini kapattıklarını anlattı.

Sürekli dezenfekte çalışması yürütülüyor

Pazara girişlerin kontrol etmek ve vatandaşları gözetim altında tutabilmek için girişlerin tek kapıdan yapıldığını aktaran Akpunar, şöyle dedi:

"Personellerimiz sürekli olarak dezenfekte çalışması yapıyor. İnsanların temasta bulundukları yerler ile duvarlara içinde dezenfektan bulunan kutular astık. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadı, vatandaşlar pazarımıza rahat bir şekilde gidip gelebilirler. Erzurum hayvancılıkta merkez bölgelerden biri. Türkiye genelinde hayvan sirkülasyonu çok fazla. Bayram öncesi yoğunluğun arttığı pazarda gerekli ek tedbirler ne ise onları da almanın gayreti içerisindeyiz."

Akpunar, pazar yerinde maskesiz dolaşmanın yasak olduğunu belirterek, pazara gelenlerin ateşlerinin de ölçüldüğünü dile getirdi.

Besici Murat Ağyürek de bayram öncesi hareketliliğin gün geçtikçe arttığını kaydederek, "Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre uygun. Çok az artmış olabilir ve bu nedenle satışlar gayet güzel. Alınan önlemlerden son derece memnunuz. Pazar yerlerine maskesiz girişlere izin verilmemesi önemli. Yoğunluğun önümüzdeki hafta içinde artacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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