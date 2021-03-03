Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı
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Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı

03.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:36
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek yağışın, Hakkari geneli ile Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde şiddetli (20-50 cm) olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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