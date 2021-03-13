Doğu Anadolu'nun en soğuk yerleşim yeri eksi 26 ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 26 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Rüzgarın doğu ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Kars ve Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Erzincan'da 6, Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 12, Iğdır'da 6, Erzurum'da 3, Kars ve Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfır derece olması bekleniyor.

Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 26 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 143, Sarıkamış'ta 110 ve Konaklı'da 94 santimetre kaydedildi.

Bölgede vatandaşların, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu