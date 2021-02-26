Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 17 dereceyle Ağrı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 17 dereceyle Ağrı oldu

26.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:50
Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 17 dereceyle Ağrı oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve pus beklenen bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyredecek, rüzgar ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 17, Ardahan'da 13, Erzurum'da 12, Kars'ta 11, Tunceli ve Erzincan'da 4, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın, Iğdır ve Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Kars'ta 4, Erzurum'da 3, Ardahan ve Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 114, Sarıkamış'ta 78 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Ozan Çolakoğlu Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Mustafa Er Ersun Yanal Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 17 dereceyle Ağrı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:05:01. #1.15#
title