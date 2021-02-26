Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 17 dereceyle Ağrı oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve pus beklenen bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyredecek, rüzgar ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 17, Ardahan'da 13, Erzurum'da 12, Kars'ta 11, Tunceli ve Erzincan'da 4, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın, Iğdır ve Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Kars'ta 4, Erzurum'da 3, Ardahan ve Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 114, Sarıkamış'ta 78 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç