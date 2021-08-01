Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanağın Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars ve Ardahan çevreleri, Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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