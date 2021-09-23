Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor
AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve sağanak öngörülüyor.
Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde, güneybatılı rüzgarla gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri ile Bingöl'ün doğu, Erzurum'un güney ve Van'ın batı kesimlerinde yağışların yerel düzeyde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri