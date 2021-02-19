Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Siirt ve Batman'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Siirt ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Siirt ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, havanın Türkiye'nin doğusu ile kuzey batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Siirt ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde, buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal