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Doğu Anadolu'nun batısında yoğun kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu'nun batısında yoğun kar yağışı bekleniyor
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu'nun batısında yarın akşam itibarıyla yoğun kar yağışı bekleniyor.

MALATYA (AA) - Doğu Anadolu'nun batısında yarın akşam itibarıyla yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojik tahmine göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı, Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Yoğun kar yağışlarının çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

Doğu Anadolu, Malatya, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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