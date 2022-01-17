Doğu Anadolu'nun batısında yoğun kar yağışı bekleniyor

MALATYA (AA) - Doğu Anadolu'nun batısında yarın akşam itibarıyla yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojik tahmine göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı, Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Yoğun kar yağışlarının çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.