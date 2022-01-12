Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
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Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısı
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun batısında devam eden yağmur ve karışık yağmur şeklindeki yağışların, zamanla kara dönmesi bekleniyor.

Yağışların, yarın sabaha kadar Tunceli il geneli ile Erzincan'ın güney, Elazığ'ın kuzey ve Bingöl'ün kuzeybatı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama ile çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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