Doğu Anadolu'nun barajlarında su sıkıntısı beklenmiyor

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kurulu 12 barajdaki doluluk oranının yeterli seviyede olduğu, önümüzdeki dönem için içme, sulama ve enerji alanlarında sıkıntı beklenmediği bildirildi.

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kurulu 12 barajdaki doluluk oranının yeterli seviyede olduğu, önümüzdeki dönem için içme, sulama ve enerji alanlarında sıkıntı beklenmediği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, AA muhabirine, sorumluluk sahalarındaki Erzurum, Erzincan ve Ağrı illerinde Tercan, Erzincan, Palandöken, Kuzgun, Patnos, Demirdöven, Yazıcı, Pazaryolu, Bağıştaş 1, Ayvalı, Arkun ile Güllübağ barajlarının bulunduğunu belirtti.

Söz konusu barajların büyük bölümünün sulamaya hizmet ettiğini dile getiren Köleoğlu, bunların aynı zamanda içme suyu ve hidroelektrik enerji üretiminde de aktif olarak rol oynadığını söyledi.

Bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğünü kaydeden Köleoğlu, Erzurum, Erzincan ve Ağrı'daki 12 barajın doluluk oranlarının anlık olarak kontrol edildiğini belirtti.

Köleoğlu, söz konusu barajların doluluk oranlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Barajlarımızın doluluk oranları genel itibariyle iyi durumdadır. Bizim işletme programımıza uygun olarak özellikle yılın hangi diliminde hangi seviyede olması gerekiyorsa ona göre çalışmamızı yürütüyoruz. Hem sulama hem de içme suyu yönüyle barajlarımızdaki doluluk oranları yeterli. Barajlarımız ortalama seviyelerinde. Bu sene herhangi bir su sıkıntısı beklemiyoruz. İşletmede olan barajlarımız ve göletlerimiz gibi tüm depolama tesislerimizin su seviyelerini, taşkına sebebiyet vermeme açısından özellikle bahar aylarına girdiğimiz bu zamanda kontrol edilebilir seviyede tutmaya çalışıyoruz."

Köleoğlu, tüm ilçe ve mahallelerde taşkın koruma yapıları yaparak, burada can ve mal kaybı yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir