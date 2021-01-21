Doğu Anadolu kırsalında karla mücadele ekipleri yoğun mesai yapıyor
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Doğu Anadolu kırsalında karla mücadele ekipleri yoğun mesai yapıyor

21.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:06
Doğu Anadolu kırsalında karla mücadele ekipleri yoğun mesai yapıyor

Kışın çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için karla mücadele ekipleri yoğun mesai yapıyor.

Kışın çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için karla mücadele ekipleri yoğun mesai yapıyor.

Erzurum'da bir haftadır aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ile kırsalda karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Ekipler, 20 ilçedeki 640 noktada gece gündüz demeden kapanan yolları açmak için hummalı çalışma yapıyor.

Çok sayıda iş makinesiyle 4 bin 200 kilometrelik kapalı yolun açılmasını sağlayan ekipler, hem il merkezinde hem de kırsalda ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Öte yandan Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli kırsalında da ekipler yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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