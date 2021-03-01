Doğu Anadolu kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
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Doğu Anadolu kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

01.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:12
Doğu Anadolu kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Ardahan ve Kars ise gece etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Cadde ve sokakların bembeyaz olduğu Ağrı'da da, Ağrı-Van, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 123. Şube Şefliği ve belediye ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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