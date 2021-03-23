Doğu Anadolu iş çevresine yönelik "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenlenecek
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Doğu Anadolu iş çevresine yönelik "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenlenecek

23.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:10
Doğu Anadolu iş çevresine yönelik

Doğu Anadolu iş çevresine yönelik 1-2 Nisan'da "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" gerçekleştirilecek.

Doğu Anadolu iş çevresine yönelik 1-2 Nisan'da "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirmek amacıyla yurt sathında seminerler düzenliyor.

Geçen yılın mart ayına kadar yüz yüze ve yerinde yapılan seminerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde çevrim içi devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlık, 1-2 Nisan'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Genel Sekreterliği eğitim organizasyonuyla Bingöl, Erzurum, Iğdır, Doğubayazıt-Ağrı'da yerleşik iş çevrelerine yönelik "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" organize edecek.

Seminer kapsamında, 1 Nisan'da "İhracatta Uygulanan Destek Programları" ile "Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları"; 2 Nisan'da "Sınır Ticareti Uygulamaları", "Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu", "Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları" ve "e-Ticaret/e- İhracat Uygulamaları" konuları ele alınacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından, geçen yıl 75 ilde, 17 iş birliği kuruluşuyla 45 dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlendi, bu seminerlere 4 bin 131 kişi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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