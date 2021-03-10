Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 2 ayda 386,1 milyon dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-şubat döneminde 17 ilden yaptığı ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,72 artarak 386 milyon 147 bin dolar oldu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-şubat döneminde 17 ilden yaptığı ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,72 artarak 386 milyon 147 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ve şubat aylarında birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 162 ülke ile özerk ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yıl ocak ve şubat aylarında 293 milyon 148 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yılki 2 aylık dış satımı, Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 31,72 artarak 386 milyon 147 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

2020 yılının ilk 2 ayında 220 milyon 114 bin dolarlık sanayi, 59 milyon 388 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayi ürünlerinde yüzde 18,84'lük artışla 261 milyon 593 bin dolarlık, tarım ürünlerinde yüzde 68,47'lik yükselişle 100 milyon 52 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu yıl madencilik sektörünün ocak-şubat ihracatı ise geçen seneye göre yüzde 79,55 artarak 13 milyon 646 bin dolardan 24 milyon 501 bin dolara ulaştı.

Söz konusu 2 ayda en çok ihracat yapılan sanayi ürünlerinde ilk sırayı 40 milyon 756 bin dolar ile kimya sektörü alırken, bunu 37 milyon 490 bin dolar ile hazır giyim, 35 milyon 704 bin dolar ile makine sektörü izledi.

DAİB üyesi firmalar, ocak-şubat aylarında tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 6 milyon 319 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 47 milyon 911 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 6 milyon 511 bin dolarlık gelir elde etti.

En çok ihracat Irak'a

Bu 2 ayda, 101 milyon 284 bin dolarlık ihracatla ile Irak ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 28 milyon 762 bin dolarlık ihracatla İran, 23 milyon 110 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan, 20 milyon 931 bin dolarla Almanya, 19 milyon 119 bin dolar ile Belçika ve 14 milyon 290 bin dolar ile Suriye takip etti.

"İhracattaki artış devam edecek"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine, ocak-şubat döneminin iyi geçtiğini belirterek, ihracattaki artışın devam edeceğini söyledi.

Yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen ihracat artışından dolayı mutlu olduklarını belirten Tanrıver, şunları kaydetti:

"Birlik olarak biz de bu zor koşullara rağmen üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmesi için yoğun çalışıyoruz. Daha etkin çalışıp rekor artışlara devam edeceğiz. İnşallah yıl sonunda 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefimizi tutturacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç