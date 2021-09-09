Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Tanrıver, Ticaret Bakanı Muş'a firmaların sorunlarını anlattı
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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Tanrıver, Ticaret Bakanı Muş'a firmaların sorunlarını anlattı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Tanrıver, Ticaret Bakanı Muş'a firmaların sorunlarını anlattı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver, makamında ziyaret ettiği Ticaret Bakan Mehmet Muş ile ihracatçıların sorunlarını görüştü.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver, makamında ziyaret ettiği Ticaret Bakan Mehmet Muş ile ihracatçıların sorunlarını görüştü.

DAİB'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette bölge ihracatçı firmaların sorunları ve çözüm önerilerini dile getiren Tanrıver, Bakan Muş'a bu kapsamda detaylı rapor sundu.

DAİB Başkanı Tanrıver, bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerin daha da iyileştirilip resmi temasların da artırılmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle Irak, Azerbaycan-Nahçıvan tarafından firmalarımıza uygulanan yüksek vergi ve alınan muhtelif diğer ücretlerin kaldırılması yönünde girişimde bulunulması talep edildi. KDV iadesi ödemelerinde yaşanan gecikmeler, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi uygulamasında yaşanan sorunlar ve cezalar, yurt dışı lojistik maliyetlerin yüksekliği, Erzincan ve Şırnak'ta DTS ofisi açılması, Habur gümrüğünde un ihracatında araç başına alınan analiz ücretinin beyanname başına alınması, Şırnak'ta A2 belgesi ile taşımacılık yapan firmaların sorunları, Sınır Ticaret Merkezlerinin (STM) ve Sarısu STM'nin durumu, navlun desteğinin Doğu Anadolu Bölgesi özelinde genişletilmesi ve diğer birçok sorun ve çözüm önerileri yanında ihracatçılarımızın talep ve beklentileri Bakanımıza arz edildi."

Tanrıver, ihracatçılara daha iyi hizmet vermek için Erzurum'da yapımı tamamlanan DAİB yeni hizmet binasının açılışına da Bakan Muş'u davet ettiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Tanrıver, Ticaret Bakanı Muş'a firmaların sorunlarını anlattı - Haberler Ekonomi
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