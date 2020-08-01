Doğu Anadolu için yağış ve dolu uyarısı Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün gök gürültülü sağanak ve yerel düzeyde dolu bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün gök gürültülü sağanak ve yerel düzeyde dolu bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanağın, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel düzeyde dolunun etkili olacağı tahmin ediliyor. Muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kaynak: AA