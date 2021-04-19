Doğu Anadolu için şiddetli fırtına uyarısı
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Doğu Anadolu için şiddetli fırtına uyarısı

Doğu Anadolu için şiddetli fırtına uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da Çarşamba gününe kadar şiddetli fırtına bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da Çarşamba gününe kadar şiddetli fırtına bekleniyor.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da Güney'den kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. - ERZURUM

Doğu Anadolu için şiddetli fırtına uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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