Doğu Anadolu İçin Sağanak ve Dolu Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yarın sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında bölge genelinde kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu etkili olacak.

Erzurum'un doğusu başta olmak üzere, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da metrekareye 21 ila 50 kilogram ağırlığında yağış düşmesi öngörülüyor.

Yetkililer, sağanak ve dolu nedeniyle oluşması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.