Doğu Anadolu İçin Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı Uyarısı (2)

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kars'ın Arpaçay ilçesi ile Ardahan'ın Çıldır ilçeleri arasındaki Taşbaşı köyü mevkiinde kar ve tipi nedeniyel çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Öğle saatlerinden sonra yoğunlaşan kar, tipi ve sis nedeniyle yolda kalan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kara saplanan bazı araçlar, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü bölgede, ulaşım güçlükle sağlanıyor.