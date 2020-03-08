Doğu Anadolu için buzlanma, don ve çığ uyarısı
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Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Güncel

Doğu Anadolu için buzlanma, don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

08.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:58
Doğu Anadolu için buzlanma, don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don bekleniyor.


Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Iğdır'da 7 derece ölçülen gecenin en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Kars'ta 6, Ardahan'da 4, Erzurum ile Erzincan'da ise 2 derece oldu.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır ve Erzincan'da 18, Ardahan, Erzurum ve Kars'ta 10, Ağrı'da 7 derece olması tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Ergan'da 77, Palandöken'de 75, Cıbıltepe'de 70 santimetre kaydedildi.


Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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Manşet

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