Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışmasında AA'ya 11 ödül

30.01.2020 20:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:12

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) düzenlediği "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğünde görevli 11 muhabir ve foto muhabiri farklı dallarda ödüle layık görüldü.

DAGC'nin, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Bayburt ve Iğdır'daki ulusal ve yerel basın kuruluşlarında çalışan gazetecilere yönelik düzenlediği "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması" sonuçlandı.

DAGC Başkan Vekili Esat Bindesen başkanlığında, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, gazeteci-yazar Talat Uzunyaylalı, emekli TRT başkameramanı Mustafa Bingöl, İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinden prodüktör İsmail Bingöl ve TRT Haber Müdürü Erdal Karabacak'tan oluşan jüri, Erzurum ve bölge illerinden yarışmaya başvuran çok sayıda gazetecinin eserlerini değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda, mesleğe önemli hizmetleri geçen merhum gazetecilerin isimlerinin verildiği 21 dalda ödüle layık görülen gazeteciler belirlendi.

Yarışmada, AA muhabirlerinden yaygın fotoğraf dalında Günay Nuh "Yansıma", Hüseyin Demirci "Masalsı yolculuğun gizli kahramanları" ve İsmail Kaplan "Soğuk hava kaynar suyu dondurdu", TV görüntü dalında Sagip Sezginer "Dansçı kuşların Palandöken'deki doyumsuz güzelliği", Cüneyt Çelik "Masalsı yolculuğun gizli kahramanları" ve Barış Yalçınkaya "Erzincan koyunların köye dönüş yolculuğu", yaygın spor fotoğrafı dalında Hüseyin Yıldız "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" ve Fahrettin Gök "Semuel Eduk'un gol sevinci" çalışmaları ile ödüle layık görüldü.

Muhammet Mutaf yaygın röportaj dalında "Doğu Ekspresi keyfini turizm treninde yaşayacak", İlhami Erkılıç yerel haber dalında "Kaburga kıkırdağından kulak yaptılar", Fırat Özdemir ise araştırma inceleme dalında "Türk bilim insanlarından çevre dostu laboratuvar ürünleri" çalışmasıyla ödül kazandı.

Öte yandan, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın adı da yarışmadaki bir dala verildi.

Dereceye girenlere ödülleri ilerleyen tarihlerde verilecek.

43 kişiye ödül

Toplam 43 ödülün verildiği yarışmada ödüle layık görülen diğer 32 gazeteci ve eserleri şöyle:

Mithat Turgutcan Haber Dalı (Yerel)



Manolya Bulut - Erzurum - Tek isteği Beşiktaş

İbrahim Gürler - Erzincan - Baba kız düğünleri şenlendiriyor



Abdulkadir Nişancı Haber Dalı (Yaygın)



Bedir Altunok - Kars - Helal Olsun Sana Meydan Ali

Hümeyra Pardeli - Erzurum - Tokat gibi

Şahap Gürler - Erzurum - İşten çıkmak için yaptığı plan

Sayıl Narmanlıoğlu İnternet Haber Dalı (Yerel)



Yasin Köz - Erzincan - Milli takım Erzincan'a emanet

Yusuf Şenocak Röportaj Dalı (Yerel)

Murat Okutmuş - Bayburt - Çatıksu'daki değirmende söz öğütülüyor



Cemal Çelebi Fotoğraf Dalı (Yaygın)

Olgun Yıldız - Ardahan - Atlı kızaklar eşliğinde Sema gösterisi

Murat Aydemir - Erzincan - Doğa sevdalısı yaban hayatı gözlüyor



Vahap Çolak Fotoğraf Dalı (Yerel Teşvik)

Ayşegül Gedik - Erzurum - Takımın gözdesiyken ölüme uğurlandı



Sadık Engin Spor Haberi Dalı (Yerel)



Deniz Başlı - Ardahan - O bir şampiyon

Kemal Alyanak Sayfa Düzeni Dalı

Emrah Akçay - Erzurum

Seracettin Avar Sayfa Düzeni Dalı (Teşvik)

Burak Pirim -Erzurum

Ümit Kılıç Halil Daldal TV Görüntü Dalı

Sefa Tetik - Erzurum - Erzurum'da ortalık savaş alanına döndü

Zafer Kumru - Erzurum - Hanoğlu ailesinin köprü çilesi

Ertaç Koçak - Erzurum - Süslemeleri ve eşsiz mimarisiyle İshakpaşa Sarayı

Işık Çapanoğlu - Kars - Sular altında kalan cami havadan görüntülendi

Durdemir Bilirdönmez TV Haber Dalı (Yaygın)

Salih Tekin - Erzurum - "3 aylık bebeğin karaciğeri 6 aylık Elif"e

Mikail Kurban - Erzurum - Koltuğu oğlundan devraldı



Özge Bozo - Erzurum - Mahkeme başkanından tepki: "Çok Ciddiyetsiz Bir Adamsın"

Beşir Kelleci - Bayburt - Dünyanın en tehlikeli yolunda çekim yapan AA muhabiri

İrfan Alyanak TV Haber Dalı (Yerel)

Alper Yıldırım - Kars - Sarıkamış'ta ayı inşaat bekçisini çıldırttı



Selçuk Kaya - Erzincan - Bu da Erzincanlı Temel Reis

Sebahattin Yılmaz TV Haber Dalı (YEREL- Mansiyon)

Fatih Gülnahar - Erzincan - Fransa'dan bisikletiyle Erzincan'a Geldi

Celal Kaçtıoğlu TV Haber Programı Dalı (Yaygın)



Mustafa Birdir - Erzurum - Karayolu işçilerinin zorlu kış mesaisi

Sefer Azak - Erzurum - İshak Paşa Sarayı



Nesibe Şener - Erzurum - Köylülerin ekmek mücadelesi

Adnan Vangölü TV Haber Programı Dalı (Yerel)

Oktay Kılınç - Erzincan - Yaşama dair (Muharrem ayı özel programı)



Hüseyin Uray TV Belgesel Dalı (Yerel)



Yunus Akgül - Erzurum - Alınteri



Hasan Ali Kasır Radyo Haber Programı Dalı (Yaygın)

Selma Talar - Erzurum - Beş Dakika



Temel Aydın Radyo Haber Program Dalı (Yerel)



Mesut Gülrek - Erzurum

Orhan Bozkurt - Erzurum

Kaynak: AA