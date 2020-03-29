Doğu Anadolu fay hattı hareketli Doğu Anadolu fay hattı son 24 saatte oldukça hareketli oldu.

Doğu Anadolu fay hattı son 24 saatte oldukça hareketli oldu.

AFAD deprem raporuna göre, Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya ile Elazığ'da Cumartesi ve Pazar günü saat 09.00'a kadar son 24 saatte 23 sarsıntı 1.1 ile 3.8 şiddeti arası meydana geldi. En fazla sarsıntı, Malatya'nın Kale ilçesinde, 29 Mart'ta saat 04.34'de 3.7 şiddetinde, yine Kale'de saat 04.35'da 3.3 ve 04.27'de ise 3.1 şiddetinde depremler oluştu.

Bu arada, Elazığ'da da son 24 saatte 1.1 ile 2.7 arası depremler meydana geldi. Son 24 saatte meydana gelen depremlerde ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te 6.8 şiddetinde deprem meydana gelmiş, Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişi olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetmişti. - MALATYA

Kaynak: İHA