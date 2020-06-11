HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Doğu Anadolu'dan mayısta 130 milyon 648 bin dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanında bulunan 17 ilden, mayısta 165 ülkeye 130 milyon 648 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu'dan mayısta 130 milyon 648 bin dolarlık ihracat
11.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:03

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanında bulunan 17 ilden, mayısta 165 ülkeye 130 milyon 648 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 165 ülkeye ürün satıldı.

DAİB'in mayıs ayı ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı döneminine kıyasla yüzde 29,89 azalarak 130 milyon 648 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında sanayi ürünleri ihracatından 103 milyon 380 bin dolar, tarım ürünlerinden 23 milyon 297 bin dolar gelir elde eden DAİB üyesi firmalar, madencilik sektöründe ise 3 milyon 808 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 19 milyon 66 bin dolar ile kimya sektörü alırken, bunu 16 milyon 120 bin dolar ile hazır giyim, 14 milyon 714 bin dolar ile makine sektörü izledi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de mayıs ayında 7 milyon 332 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Geçen ay DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 2 milyon 777 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 5 milyon 302 bin dolar, meyve sebze mamullerinden 3 milyon 381 bin dolar gelir elde etti.

En çok ihracat Irak'a

Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk sırada Irak yer aldı.

Birlik üyesi firmalar mayısta Irak'a 31 milyon 115 bin dolarlık ürün sattı. Irak'ı 11 milyon 887 bin dolar ile ile Azerbaycan-Nahçivan, 11 milyon 15 bin dolar ile Almanya, 4 milyon 813 bin dolar ile Romanya, 4 milyon 50 bin dolar ile Kırgızistan takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatın Kovid-19 salgınından en az etkilenmesi ve firma sevkiyatlarının hızlı yapılması için Ticaret Bakanlığı ve TİM ile sürekli irtibatlı olduklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle mayıs ayında birlik ve ülke ihracatında düşüş yaşandığına işaret eden Tanrıver, "Birlik olarak bu zor koşullara rağmen üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmesi anlamında yoğun çalışıyoruz. Sıkıntılı durumlar geçtikten sonra ihracat kayıplarımızı telafi edeceğiz." dedi.

Tanrıver, e-ticaretin ekonomik anlamda ülkelerin dış ticaretine

büyük katkı sağladığını da vurguladı.

"Haziran ayında ihracat talepleri ivme kazanacak"

Salgının küresel büyüme ve ticarete yönelik öngörüleri değiştirdiğine dikkati çeken Tanrıver, şunları kaydetti:

"Haziran ayı itibarıyla ülkemiz ve dünyada normalleşme

adımlarının atılmaya başlanmasıyla, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesini ve ihracat taleplerinin ivmelenmesini öngörüyoruz. Teknolojinin sunduğu fırsatlar önümüzdeki dönemde dijital pazarlamayı daha da önemli kılacak. Ticaret

Bakanlığınca 'Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi' noktasında

yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi. Bu anlamda sanal ticaret heyetleri ve sanal

fuarlara katılım ve e-ticaret sitelerine üyelik giderleri bakanlıkça desteklenecek. Biz de DAİB olarak sanal fuar ve ticaret

heyeti organizasyonları konusunda çalışıyoruz."

Tanrıver, ihracatçıların dijital pazarlama süreçlerinden yararlanıp yeni düzende

güçlü şekilde yer almalarıyla bölge ihracatına olumlu katkı sunacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Ekonomi
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Ekonomi
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Ekonomi
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Ekonomi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Mariah Carey Şeyma Subaşı
Spor Semih Özsoy Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'dan mayısta 130 milyon 648 bin dolarlık ihracat - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:06:58. #1.15#
title