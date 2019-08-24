Doğu Anadolu'dan Kurban Bayramı'nda 255 bin 975 kurbanlık sevk edildi

24.08.2019 15:54

Türkiye'nin hayvan varlığı açısından önemli merkezlerinden Doğu Anadolu'daki 6 ilden, Kurban Bayramı'nda 255 bin 975 küçükbaş ve büyükbaş hayvan sevkiyatı yapıldı.

AA muhabirinin Doğu Anadolu'daki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'dan Karadeniz ve batıdaki illere kurbanlık sevki gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 25 bin 75 büyükbaş 25 bin 351 küçükbaş Erzurum'dan, 23 bin büyükbaş 107 bin küçükbaş Ağrı'dan, 25 bin büyükbaş 20 bin küçükbaş Kars'tan, 16 bin büyükbaş 8 bin küçükbaş Ardahan'dan, 68 büyükbaş 1417 küçükbaş Tunceli'den, 1710 büyükbaş 3 bin 354 küçükbaş da Erzincan'dan olmak üzere toplamda 255 bin 975 hayvan sevkiyatı yapıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'dan Kurban Bayramı'nda 50 bin 426 hayvan sevkiyatı yapıldığını söyledi.

Erzurum'un bölgede yetiştiricilik merkezi olduğunu ifade eden Akar, "Tarım ve Orman Bakanlığımız Erzurum'u yetiştirici bölgesi ilan etti. Yetiştiricilere yönelik buzağı desteklerinde bölgemiz yüde 25 daha fazla destek alıyor. Kurban Bayramı hem bölgemiz hem de yıl boyunca besicilik yapanların verdiği emeği alması açısından önem taşıyor." dedi.

Akar, hayvan hareketliliğinin yoğun yaşandığı bölgede görev yaptıklarını ve bayramda 25 bin 205 büyükbaş ve 12 bin 623 küçükbaş olmak üzere toplam 37 bin 828 adet kurban kesildiğini belirtti.

Kurban fiyatlarının geçen yıla göre çok yüksek olmadığını anlatan Akar, "Erzurum son yıllarda hayvan varlığını artırdı, hayvan sayımız gittikçe çoğalıyor. Biz karlı hayvancılık yapılmasını istiyoruz. Büyükbaş hayvan varlığımız 2016'da 650 iken 2019 yılının ilk 6 ayı itibarıyla 850 binlere ulaşmış durumda. 2018 yılında ise 788 bin civarındaydı." diye konuştu.

Akar, Erzurum Valisi Okay Memiş'in kentte hayvancılığı çok önemseyip desteklediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum Valiliğimizin desteklerinde çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek için 5 milyon civarında 440 tonluk yem tohumu dağıtıldı. Bu çok önemli destekti. Yıl içinde Bakanlığımızın da destekleri oldu, aynı zamanda Bakanlığımız altyapı desteği de sağlıyor. Bu anlamda ise Erzurum en fazla destek alan iller arasında . Bu desteklerin hayvancılığın geleceği ve gelişmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA