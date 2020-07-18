Doğu Anadolu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı hız kazandı Doğu Anadolu Bölgesi'nden büyük şehirler başta olmak üzere birçok kente kurbanlık gönderiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nden büyük şehirler başta olmak üzere birçok kente kurbanlık gönderiliyor.

Kars ve Ardahan başta olmak üzere bölgedeki besiciler, şu sıralar yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almaya çalışıyor.

Kontrollerin ardından kamyon ya da tırlara yüklenen kurbanlıklar, İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere büyük şehirlere götürülerek pazarlarda satışa sunuluyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanan bölgeden büyük şehirlere kurbanlık sevkiyatı da tüm hızıyla sürüyor.

Her kurbanlığın aşısı yapıldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, AA muhabirine, Kars'ın hayvancılıkta söz sahibi olduğunu ve geçen yıl yaklaşık 200 bin hayvan sevkiyatının yapıldığını söyledi.

Pandemi sürecine rağmen pazarlarda hareketlilik yaşandığına dikkati çeken Ertaş, "Türkiye'nin her bölgesine kurbanlık sevkiyatları devam ediyor. Kars'ta sevk yapılmadan önce kurbanlıkların sağlığı ön planda tutuluyor. Sağlıklı etlerin sofralara ulaşması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma yapıyor. Hemen her besicinin ahırına giderek aşılama işlemleri yapıldı." dedi.

İzmir'e kurbanlık sevkiyatı yapan Ayhan Kişi ise meralarda otlatılan hayvanları buralardan alarak batı illerine götürdüklerini anlattı.

Kurbanlıklar için devletin aldığı tedbirlerden bahseden Kişi, "Hayvan pazarında hayvanların kulak küpeleri kontrol ediliyor, hasta olup olmadığına bakılıyor. 'Aşıların tamamı yapılmış mı' diye hepsi tek tek kontrol ediliyor. Herhangi bir eksiklik olmadığında sevk izni veriliyor." ifadelerini kullandı.

Bitki florası zengin meralarda yetiştirildi

Ardahan Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman da Ardahan'dan başka bölgelere giden kurbanlıkların 1800 rakımdaki çiçekli bitki florası oldukça zengin meralardan yetiştiğini belirtti.

Kentteki 14 bin işletmede 398 bin büyükbaş, 118 bin de küçükbaş hayvanın bulunduğunu aktaran Şişman, şunları kaydetti:

"İlimizdeki iklim şartları itibarıyla hayvanlar yılın altı ayını florası zengin doğal merada geçirmektedirler. Meralarda yetiştirilen bu hayvanlarımızın yaklaşık 14 bin büyükbaş ve 6 bini aşkın küçükbaş il dışına kurbanlık olarak sevk edilir. Ortalama kurban fiyatları yaş ve kilogram ağırlıklarına göre büyükbaş 8-18 bin lira iken, küçükbaş hayvan fiyatları 1-2 bin lira arasında değişmektedir."

Kaynak: AA