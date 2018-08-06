Doğu Anadolu'dan Batı İllerine Kurbanlık Sevkiyatı Başladı

- Ardahan Hayvan pazarından genel görüntü

Sevk edilen kurbanlıklardan görüntü

Satıcıların ve nakliyecilerin görüşleri ERZURUM - Ardahan'daki üreticiler, Kurban Bayramı için besledikleri kurbanlıklarını gerekli kontrollerden geçirdikten sonra batı illerine götürmeye başladı.

Türkiye'nin kurban bayramlarında kurbanlık deposu olarak bilinen Doğu Anadolu Bölgesi, bu yılda besicilerin büyük emekle yetiştirdiği kurbanlıkların sevkiyle hareketlendi.

Ardahan

Ardahan'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrol sonrası yüzlerce kurbanlık kamyon ve tırlar ile yola çıkarıldı.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Ağtürk, bugün itibariyle başlayan sevkiyat dolayısıyla 30 kamyonda yüzlerce büyük ve küçükbaş kurbanlığın gönderildiğini belirtti.