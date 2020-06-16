HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Doğu Anadolu'dan 5 ayda 192 ülkeye 677 milyon dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ocak-mayıs aylarında 192 ülkeye 677 milyon 266 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Anadolu'dan 5 ayda 192 ülkeye 677 milyon dolarlık ihracat
16.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:03

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ocak-mayıs aylarında 192 ülkeye 677 milyon 266 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mayıs döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 192 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 766 milyon 860 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu yıl aynı dönemdeki ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıla kıyasla yüzde 11,66 azalarak 677 milyon 266 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Tarım ihracatında artış, sanayide düşüş gözlendi

Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 600 milyon 508 bin dolarlık sanayi, 126 milyon 667 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 13,63'lük düşüşle 518 milyon 667 bin dolarlık, tarımda yüzde 3,81'lik artışla 131 milyon 499 bin dolarlık dış satıma imza attı. DAİB'in yılın 5 aylık tarım ürünleri ihracatındaki artışı dikkati çekti.

Bu dönemde madencilik sektörünün ihracatı ise 26 milyon 934 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl ocak-mayıs döneminde en çok ihracat yapılan sanayi sektörlerinden ilk sırayı 87 milyon 678 bin dolarla kimya aldı. Bu sektörü 85 milyon 547 bin dolarla makine, 72 milyon 853 bin dolarla hazır giyim, 58 milyon 655 bin dolarla otomotiv izledi.

Aynı dönemde DAİB üyesi firmalar tarım ürünleri ihracatı kapsamında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatından 14 milyon 785 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatından 25 milyon 287 bin dolar, yaş sebze ve meyveden 21 milyon 14 bin dolarlık gelir elde etti.

Mobilya kağıt, orman ürünlerinin 5 aylık ihracatı ise 49 milyon 513 bin dolar oldu.

DAİB 5 ayda en çok ihracatı Irak'a yaptı

Birliğin ocak-mayıs dönemindeki ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 143 milyon 913 bin dolarla ilk sırada Irak'ın olduğu görüldü.

Liderliğini koruyan Irak'ı 49 milyon 856 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 48 milyon 929 bin dolar ile

Almanya, 21 milyon 565 bin dolarla İran ve 18 milyon 23 bin dolarla Romanya takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine, haziran ayı itibarıyla dünya genelindeki ülkelerin normalleşme sürecine girmesiyle ihracat taleplerinin artacağını söyledi.

Kovid-19 salgınının küresel büyüme ve ticarete yönelik öngörüleri değiştirdiğini ifade eden Tanrıver, "Teknolojinin sunduğu fırsatlar, önümüzdeki dönemde dijital pazarlamayı daha önemli kılacak. Ticaret Bakanlığınca 'Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi' kapsamında yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım ve e-ticaret sitelerine üyelik gibi giderler bakanlıkça desteklenecek." dedi.

DAİB olarak sanal fuar ve sanal ticaret heyeti organizasyonları yönünde çalıştıklarını dile getiren Tanrıver, "İhracatçılarımızın dijital pazarlama süreçlerinden en iyi şekilde yararlanması ve yeni düzende güçlü yer almaları, bölgemiz ihracatına olumlu katkı sunacaktır. Birlik olarak üyelerimizin yeni pazarlara

ve fazla ülkeye ihracat yapması için yoğun çalışıyoruz. Bu sıkıntılı durum geçtikten sonra ihracatta oluşan kayıpları telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Ekonomi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Ekonomi
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu Ekonomi
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Ekonomi
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Okan Buruk Ozan Tufan Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Galatasaray
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'dan 5 ayda 192 ülkeye 677 milyon dolarlık ihracat - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 11:06:54. #1.14#
title