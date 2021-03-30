Doğu Anadolu'daki yerel gazete temsilcileri Van'da buluştu

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından "Yerel Gazeteler Buluşması-Yapısal ve Dijital Dönüşüm Sürecinde Yerel Gazeteler" konulu eğitim programı düzenlendi.

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından "Yerel Gazeteler Buluşması-Yapısal ve Dijital Dönüşüm Sürecinde Yerel Gazeteler" konulu eğitim programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki yerel gazete temsilcilerine yapısal ve dijital dönüşüm konularında bilgiler verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, programın açılışında yaptığı konuşmada, gazetecilerin bulundukları bölgedeki sorunları en iyi şekilde yansıtmakla yükümlü olduklarını söyledi.

Bölgeden olumlu haberleri okumaya ve izlemeye ihtiyaç duyulduğunu anlatan Bilmez, "Gazeteciler kamunun görmeyen gözü, işiten kulağıdır. Sizlerin bölgede gördüklerini karar alıcılara aktarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Bölgedeki sorun ve sıkıntıların farkındasınız." dedi.

Gazetecilerin birlik ve beraberliği sağlayacak bir dil kullanmasının kamu yararına olacağını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Eğer bu ülkede birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bütün farklılıklara rağmen tesis edemezsek emin olun işimiz kolay olmayacak. Onun için toplumumuzu ayrıştıran değil, toplumumuzu birleştiren bir dile ihtiyacımız var. Bölgenin, ülkenin menfaatini her şeyin üstünde tutmamız lazım. Bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi inanmayan ama bu ülkenin bütünlüğüne inanma bilinciyle hareket eden herkese de saygı duymamız gerekir."

"Salgın döneminde aldığımız tedbirler devam edecek"

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise her fırsatta yerel gazetecilere destek veremeye devam edeceklerini aktardı.

Yerel gazete ve internet sitelerinin çağın gereklerine uygun şekilde yenilenmesi gerektiğini ifade eden Duran, şöyle konuştu:

"Maalesef olumsuz ya da yalan haber doğru haberden daha hızlı yayılıyor, daha fazla ilgi görebiliyor. Bizim gazetelerin kültüründe haber doğrulama var. Eğer sizin haber siteleriniz internet haberciliğinde de önde olursa doğrulanmış haber, rafine haberler halka ulaşmış olur. Biz de bu anlamda sizlere destek olacağız ve katkı sağlayacağız. Salgın döneminde aldığımız tedbirler devam edecek. Bu anlamda il il gezerek gazetelerimizin sorunlarını yerinde görüyor, bu sorunlara çözüm yolları buluyoruz."

Tirajlardaki düşüş gelir kaybına neden oluyor"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da özellikle kitle iletişim araçlarındaki değişimin yazılı basını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yerel basının geçmişten günümüze gelen problemlerinin olduğunu dile getiren Güray, şunları belirtti:

"Tirajlardaki düşüş, yerel basının gelir kaybına neden olmakta ve bugün burada toplanmamızın temelinde de bu sorun yatmaktadır. Yerel basının dijitalleşme sürecine entegre olmasını amaçlayan bu eğitim programı, dijitalleşmiş reklam pazarından yerel basının hak ettiği payı alabilmesi için planlandı. Kurumumuz ve Basın İlan Kurumu iş birliğiyle Bitlis, Hakkari, Muş ve Van'da faaliyet gösteren yerel basın kuruluşları için kapasite geliştirme eğitimi verilmesinden ve böylece dijitale geçiş noktasında kısa vadede nitelikli içerik üretimi sağlanacağından dolayı memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

İki gün sürecek programa, BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'taki yerel medya kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol