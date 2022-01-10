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Doğu Anadolu'daki üç ilde 148 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'daki üç ilde 148 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de, kar ve tipi nedeniyle 148 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de, kar ve tipi nedeniyle 148 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da gece başlayan kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Kentte henüz 20 kırsal mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'da ise kar yağışı nedeniyle 21 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Belediye ve karayolları ekipleri kapalı köylerin açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tunceli'de de kar yağışı ve tipi nedeniyle 107 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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