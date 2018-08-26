Doğu Anadolu'daki Terör Operasyonları

İçişleri Bakanlığınca Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Bingöl'de 2, Ağrı'da 2 ve Tunceli'de 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Bingöl'de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin sözde "Farhan Gücü" sorumlusu gri listede bulunan Mehmet Şirin Özen olduğu tespit edildi.

Bu arada bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.