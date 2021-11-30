Doğu Anadolu'daki lastikçilerde "zorunlu kış lastiği uygulaması" yoğunluğu - Haberler
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Doğu Anadolu'daki lastikçilerde "zorunlu kış lastiği uygulaması" yoğunluğu

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'daki oto lastik tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'daki oto lastik tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Zorunlu uygulamanın yanı sıra kış mevsiminin çetin geçtiği Doğu Anadolu'daki kara yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen sürücüler, yaşadıkları illerin oto lastikçilerinde yoğunluk oluşturdu.

Erzurum'da aracının lastik değişimini yapan sürücülerden Metin Kaya, kar yağmadan önlem aldıklarını belirterek, "Havalar artık soğudu. Kendimizi kışa hazırlıyoruz." dedi.

Lastik tamircisi Yusuf Çimen, Erzurum'da vatandaşların lastiklerini bir ay öncesinden değiştirmeye başladığını, kışın çetin geçtiği kentte vatandaşların kış lastiği değişimini önemsediğini anlattı.

Doğu Anadolu'daki lastikçilerde zorunlu kış lastiği uygulaması yoğunluğu

Doğu Anadolu'daki lastikçilerde zorunlu kış lastiği uygulaması yoğunluğu

Doğu Anadolu'daki lastikçilerde zorunlu kış lastiği uygulaması yoğunluğu

Doğu Anadolu'daki lastikçilerde zorunlu kış lastiği uygulaması yoğunluğu

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AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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