Doğu Anadolu'daki köy okullarında yüz yüze eğitim seferberliği

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Van, Muş ve Hakkari'de öğretmen, veli ve yardımcı personeller, yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde kırsal bölgelerdeki okullarda temizlik seferberliği başlattı.

Van, Muş ve Hakkari'de öğretmen, veli ve yardımcı personeller, yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde kırsal bölgelerdeki okullarda temizlik seferberliği başlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önlemleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinden uzak kalan öğretmenler, uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kırsal mahalle ve köylerde okulları bayram havasında eğitim öğretime hazırlayan öğretmenler, veli ve yardımcı personellerin de desteğiyle masa ve sıralardan yazı tahtasına, kapı kollarından pencerelere kadar okulları özenle temizleyerek öğrencilerini beklemeye başladı.

"Öğrencilerimize kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz"

Van'ın Saray ilçesinde 167 öğrencinin eğitim gördüğü Beyarslan Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, baştan sona yıkadıkları okulun tüm bölümlerini dezenfekte etti, koridorlara ve sınıflara sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili broşürler astı.

Sınıf mevcutlarını sosyal mesafeye uygun düzenleyen öğretmenler, okulun bahçesindeki oyun alanlarının çizgilerini de yeniledi.

Okul Müdürü Mehmet Oğuz Dolaş, meslektaşlarıyla okulu yüz yüze eğitime hazır hale getirmek için çalışma yaptıklarını belirterek, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda okulumuzda her türlü tedbiri aldık. 'Okulum Temiz' belgesini de almayı başardık. Öğrenciler okulu, biz de öğrencilerimizi özledik. Onlara kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Eğitimciler olarak öğrenciler kadar mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Muş'taki köy okulları yeni döneme hazır

Muş'ta da merkeze bağlı Taşoluk Köyü İmam Hatip Ortaokulu ile Korkut ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kümbet Yunus Emre Yatılı Bölge Okulu'nda görevli idareci, öğretmen ve veliler, okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmek için seferber oldu.

Okulda yerleri sabunlu suyla yıkayan, camları, sıra, masa, kapı, pencere ve kitaplıkları silen, duvarları boyayan öğretmenler, sınıfları da dezenfekte ederek hazırlıklarını tamamladı.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yarın yüz yüze eğitimin başlayacağı 610 okulun hazırlandığını söyledi.

Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin okullarda temizlik seferberliği başlattığını aktaran Kıvanç, şunları kaydetti:

"23 Kasım 2020'de ara verilen yüz yüze eğitime köy ve beldelerde tekrar başlayacağız. Okullarımızda salgına karşı temizlik çalışmalarımızı yürüttük. Bütün okulları eğitim öğretime hazır hale getirdik. Artık okullarımızın bahçesinde koşan, kartopu oynayan çocuklarımızı, öğretmenlerimizi seyredeceğiz. Bu süreci en güzel şekilde değerlendireceğiz. Bunun mutluluğunu hep birlikte okul bahçesinde İstiklal Marşımızı okuyarak, ilk ders zilini çalarak yaşayacağız."

Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak ise bütün okullarda bakanlığın sunduğu imkanlarla gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade ederek, "Öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz. Eğitim ve öğretimin en önemli unsuru öğrencidir. Öğrencilerin sesleri, sınıfta, koridorda ve okul bahçesinde yankılanacak. İnşallah sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatacağız. Öğrenciler okula geldiğinde her şey hazır olacak. Belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitimi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Türkçe öğretmeni Gökhan Gürtürk de "Öğrencilerin okuldaki yaramazlıklarına kadar her şeylerini çok özledik. Umarım bir an önce gelirler ve kaldığımız yerden devam ederiz. Çok heyecanlıyız. Dersi tahtada anlatmayı özledik. Canlı derslerle öğrencilerimize ulaşmaya çalışsak da sınıfta anlatılan dersin yerini tutmuyor." dedi.

"Okulumuz pırıl pırıl oldu"

Hakkari'de de merkeze bağlı Durankaya Beldesi Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli idareci, öğretmen ve personeller, el birliğiyle tüm bölümleri yıkadı, sıra, masa, kapı ve pencereleri silerek okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirdi.

Okul Müdürü Kadir Çetin, heyecanla pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasını beklediklerini söyledi.

Öğretmenlerin desteğiyle okulda kapsamlı bir temizlik yaptıklarını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz için okulumuzu pırıl pırıl yaptık. Öğrencilerimiz geldiğinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek sınıflara alacağız. Pazartesi günü hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizi sağlığını düşünerek gerekli önlemleri alacağız. 'Okulum Temiz' belgesini de aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız