"Tam kapanma" sürecinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
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"Tam kapanma" sürecinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Erzurum'un en işlek caddeleri ve kentin bir çok noktasında ve ara sokaklarda polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlemi uyguluyor.

Kontrol noktalarının yanı sıra ara sokaklar ve parkların olduğu alanlarda da sıkı tedbirler alan ekipler, uyarılarda bulundu.

Kars, Ardahan, Erzincan'da da "tam kapanma" süreciyle cadde, sokak ve meydanlarda oluşan sakinlik dikkati çekti.

Söz konusu illerde polis ekipleri dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

'Tam kapanma' sürecinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
'Tam kapanma' sürecinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
'Tam kapanma' sürecinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
'Tam kapanma' sürecinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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