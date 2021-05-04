Doğu Anadolu'daki illerde "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim
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Doğu Anadolu'daki illerde "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

Doğu Anadolu'daki illerde 'tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ardahan, Iğdır, Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ardahan, Iğdır, Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın beşinci gününde Erzurum'da sokak ve caddeler boş kaldı.

Kentte, Cumhuriyet, Menderes, Yoncalık caddeleri, Yakutiye ve Erzurum Kalesi meydanları ile tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu.

Sessizliğe bürünen Kars'ta da kent merkezi ve ilçelerde denetimi sıklaştıran ekipler, "şok" uygulamalarla vatandaşların izin belgelerini sorguluyor.

Erzincan, Tunceli, Iğdır, Ardahan, Ağrı'da da "tam kapanma" süreciyle cadde, sokak ve meydanlarda oluşan sakinlik dikkati çekti.

Polis ekipleri söz konusu illerde dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Bu illerde bazı ekipler de ayakkabı, kırtasiye, zücaciye, hırdavat ve giyecek ürünlerinin satışlarının yasaklandığı zincir marketlerde denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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