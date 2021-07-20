Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde de hareketlilik yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde de hareketlilik yaşanıyor

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde de hareketlilik yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu'nun hayvancılık merkezlerinden Erzurum, Ağrı ve Kars'taki pazarlarda, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de yoğunluk gözlendi.

Doğu Anadolu'nun hayvancılık merkezlerinden Erzurum, Ağrı ve Kars'taki pazarlarda, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de yoğunluk gözlendi.

Erzurum'da bayram namazının ardından sabah saatlerinde vatandaşlar, kurban satışının yapıldığı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Hayvan Pazarı'na geldi.

Bazı vatandaşlar burada daha önce aldıkları kurbanlıkların "mobil mezbahada" kesimini yaptırdı, bazıları da pazardan bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için satıcılarla sıkı pazarlık yaptı.

Fiyatların düşeceği umuduyla kurbanlık alımını bayramın birinci gününe bırakanlar, pazarda yoğunluk oluşturdu.

Hayvanlarının bir kısmını satan, bir kısmını ise satmaya çalışan besicilerin de pazardaki bekleyişleri sürüyor.

Besicilerden Ali Kağızmanlı, AA muhabirine, bayramın ilk gününde insanların kurbanlık almak için geldiğini söyledi.

Hayvanların çoğunun elinde kaldığını ifade eden Kağızmanlı, "Hayvanlar hep ucuz ama müşteri fazla yok. Mallarımızın çoğu elimizde kaldı. Bayramın ilk gününde insanlar daha az geliyor, daha ucuza istiyorlar. Bu da bizi kurtarmıyor, maliyetini karşılamıyor." dedi.

Ağrı

Ağrı'daki hayvan borsasında da bayramın ilk günü yoğunluk yaşandı.

Az sayıdaki besici, ellerinde kalan son hayvanları satmak için bekleyişlerini sürdürürken, daha uygun fiyata kurbanlık alma umuduyla bayramı bekleyen alıcılar ise pazarda piyasa araştırması yaptı.

Öte yandan, önceden randevu alan bazı vatandaşlar da belediyeye ait mezbahada kurbanlıklarını kestiriyor.

Kars

Kars'taki canlı hayvan pazarlarında ise vatandaşlar bayramın ilk gününde de kurbanlık almak için besicilerle sıkı pazarlık yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde köy ve çiftliklerden Alparslan Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki alana getirilen kurbanlıklar, burada besiciler tarafından satışa sunuldu.

Besiciler ile vatandaşlar arasında bayramın ilk gününde sıkı pazarlıkların yaşandı.

Bazı vatandaşlar, satın aldıkları kurbanlıklarını pazar alanına yakın bölgelerde kesti.

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde de hareketlilik yaşanıyor
Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde de hareketlilik yaşanıyor
Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde de hareketlilik yaşanıyor
Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde de hareketlilik yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Bülent Turan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde de hareketlilik yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:55:31. #1.15#

title