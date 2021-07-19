Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Canlı hayvan pazarından görüntüler Kurbanlıkların görüntüsü - Ardahan Ardahan'da da yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarında yoğunluk arttı.

Canlı hayvan pazarından görüntüler

Kurbanlıkların görüntüsü - Ardahan

Ardahan'da da yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarında yoğunluk arttı.

Kurbanlık alımını bayram gününe bırakmak istemeyen vatandaşlar, pazarda besiciler ile sıkı pazarlıklar yapıyor.

Besici Vedat Temel, yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğasını sattığını ifade ederek, "Boğamı buraya satışa getirdim. 21 bin liradan alıcısını bulduk. Alan kişi hayrını görsün." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh