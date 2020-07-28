Doğu Anadolu'daki hayvan pazarları en hareketli günlerini yaşıyor Selim Hayvan Pazarı Kurbanlıklar Alıcı ve satıcıları konuşmaları Besicilerden Serkan Karadeniz'in konuşması Pazar - KarsKars Belediyesi ve Selim Belediyesinin canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Selim Hayvan Pazarı

Kurbanlıklar

Alıcı ve satıcıları konuşmaları

Besicilerden Serkan Karadeniz'in konuşması

Pazar - Kars

Kars Belediyesi ve Selim Belediyesinin canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Bayrama sayılı günler kala hareketliliğin her geçen gün arttığı pazarda, il merkezinin yanı sıra ilçelerden getirilen kurbanlıkların satılması sırasında besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Besicilerden Serkan Karadeniz, AA muhabirine, 10 yaşından beri hayvancılıkla uğraştığını ve bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Bölgeden bir çok besici ve alıcının Selim'deki hayvan pazarını tercih ettiğini anlatan Karadeniz, "Burada komisyon yok, köylü kendi hayvanını getirip burada sıkıntısız satıyor. Bizim bölge insanının çoğu kurbanlık için hayvancılık yapıyor. Bunların yüzde 90'ı Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer büyükşehirlere gönderiliyor." dedi.

Kaynak: AA