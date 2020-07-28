Doğu Anadolu'daki hayvan pazarları en hareketli günlerini yaşıyor
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Doğu Anadolu'daki hayvan pazarları en hareketli günlerini yaşıyor

Önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor.

28.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:19

Önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı ile Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda giden vatandaşlar, uygun fiyata kurbanlık bulmak, besiciler de emeklerinin karşılığını alabilmek için sıkı pazarlıklar yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı ve maskesiz girişe izin verilmeyen pazarlarda, dolandırıcılık konularında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla polis ve jandarma ekipleri de sürekli mesai yapıyor.

Büyükbaş hayvanların 23 bin, küçükbaş hayvanların da 1600 liraya satıldığı pazarlarda yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kars

Kars Belediyesi ve Selim Belediyesinin canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Bayrama sayılı günler kala hareketliliğin her geçen gün arttığı pazarda, il merkezinin yanı sıra ilçelerden getirilen kurbanlıkların satılması sırasında besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Besicilerden Serkan Karadeniz, AA muhabirine, 10 yaşından beri hayvancılıkla uğraştığını ve bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Bölgeden bir çok besici ve alıcının Selim'deki hayvan pazarını tercih ettiğini anlatan Karadeniz, "Burada komisyon yok, köylü kendi hayvanını getirip burada sıkıntısız satıyor. Bizim bölge insanının çoğu kurbanlık için hayvancılık yapıyor. Bunların yüzde 90'ı Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer büyükşehirlere gönderiliyor." dedi.

Ağrı

Hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin önde gelen illerinden Ağrı'da da kurbanlık hareketliliği yaşanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla hayvan pazarlarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, İstanbul, Sakarya, Kocaeli gibi büyükşehirlere sevkiyatı sürüyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların maske takarak sosyal mesafeye uyduğu hayvan pazarlarında, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık bulabilmek için gün boyu araştırma yapıyor.

Besicilerden Behlül Aydemir, yaz aylarında beslediği 40 küçükbaş hayvanı satmak için pazara geldiğini ifade ederek, "Hayvan pazarlarında yoğunluk var. Büyük bir umutla hayvanları satmaya getirdik. İnşallah bayrama kadar satarız. Tüm aşılarımızı tamamladık, sağlıklı kurbanlıkları vatandaşların beğenisine sunuyoruz." diye konuştu.

Ardahan

Kurbanlık satışlarının yoğunluk kazandığı Ardahan'daki hayvan pazarlarında da gün geçtikçe hareketlilik artıyor.

Kentte 1800 rakımdaki, çiçekli bitki florası oldukça zengin meralarda yetişen kurbanlıklar, büyükşehirlere tır ve kamyonlarla gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, bu yıl binlerce hayvanın kurbanlık olarak farklı illere gittiğini söyledi.

Kentteki hayvan pazarlarında da yoğunluk yaşandığını aktaran Şişman, besicilere hayırlı kazançlar diledi.

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarları en hareketli günlerini yaşıyor

Kaynak: AA

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